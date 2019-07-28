موعد صرف الرواتب لشهر ذى القعدة وذى الحجة بالمملكة قبل عيد الأضحى المبارك 1440

اعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن موعد صرف الرواتب في السعودية وذلك سيكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، كما ان الحكومة السعودية ستعمل على توحيد موعد صرف الرواتب مع توحيد صدور فواتير المياه والكهرباء وذلك تسهيلا على المواطنين.

كما أكدت الحكومة على أن الصرف ثابت ما لم يوافق اليوم السابع والعشرون يومي الجمعة والسبت، أما اذا وافق يوم 27 يوم الجمعة سوف يتم الإيداع يوم الخميس، أما في حال وافق يوم السبت سيتم الإيداع يوم الأحد.

كما ونشرت الحكومة جدول صرف رواتب الموظفين بالسعودية عام 2019

موعد صرف الراتب لشهر ذي القعدة بالهجري الأحد 25-11-1440 هـ

موعد صرف الراتب لشهر ذي القعدة بالميلادي الأحد 28-7-2019 م

جدول صرف الرواتب 1440هـ هو كالتالي:

موعد راتب شهر ذي القعدة بالهجري الأحد 25-11-1440 هـ

موعد راتب شهر ذي القعدة بالميلادي الأحد 28-7-2019 م

موعد راتب شهر ذي الحجة بالهجري الثلاثاء 26-12-1440 هـ

موعد راتب شهر ذي الحجة بالميلادي الثلاثاء 27-8-2019 م

وطبقا لذلك فان موعد صرف راتب شهر يوليو 2019 (رواتب ذى القعدة 1440) لموظفي القطاع الحكومي في السعودية وسيتم ايداع راتب شهر 7 في حسابات الموظفين السعوديين سيتم صرفها في يوم الأحد الموافق 28/ 7 /2019 م الموافق 25 ذي القعدة 1440 هــ.