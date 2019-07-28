موعد لتقديم الدبلومات في معادلة كلية الهندسة 2020/2019

اعلن المجلس الأعلى للجامعات المصري عن تفاصيل تقديم موعد امتحان معادلة الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية (الثلاث والخمس سنوات) لخريجي سنوات 2019 – 2018 – 2017، مؤكدا بأن مواعيد امتحان المعادلة موحد لطلاب وطالبات الدبلومات الفنية الصناعية لتأهيل ودخول كلية الهندسة.

واشار المجلس الى الأوراق المطلوبة والحد الأدنى للمجموع الكلي كي يتمكن الطلاب نت التقديم إلى امتحان المعادلة لدخول كلية الهندسة في الجامعات المنتشرة في محافظات مصر.

كما وأوضح المجلس عن كافة التفاصيل الهامة للتقديم لمعادلة كلية الهندسة للحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية الصناعية بمجموع 70% فأكثر من معدل المئوي للمجموع الكلي ( العلمي + النظري) للراغبين في دخول كلية الهندسة في إحدى الجامعات المصرية، وذلك من خلال امتحان أو مسابقة ومن يجتاز هذا الامتحان سوف يسمح له بالتقديم للقبول في كلية الهندسة عن طريق تقديم الأوراق المطلوبة ومعرفة مواعيد الامتحانات.

اما عن شروط التقديم في امتحان معادلة الهندسة لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية بنظام 3،5 سنوات فهي كالتالي:

الحصول على شهادة الدبلوم الفنية الصناعية بنسبة 70% فأكثر من المجموع الكلي ( العلمي + النظري) لخريجي سنوات 2017، 2018، 2019.

الطالب له فرصتين متتاليتين للحصول على دبلوم الثانوية الفنية.

يتم تحديد تقديم الأوراق والامتحان على حسب الجدول التوزيع الجغرافي بناءً على الرقم القومي والمحافظة التي يسكن بها الطالب.

على الطالب دخول الامتحان على حسب المواد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

المواد المقرر الامتحان بها الطالب لتأهيله كلية الهندسة بالجامعات المصرية هي:

اللغة الإنجليزية.

ميكانيكا.

الفيزياء.

الكيمياء.

رياضة (1) (جبر وهندسة فراغية).

رياضة (2) ( التفاضل والتكامل).

الأوراق المطلوبة للالتحاق بامتحان المعادلة لدخول كلية الهندسة 2019: