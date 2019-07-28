دعم صيني.. 2000 طرد غذائي لمحافظة بيت لحم

تسلمت محافظة بيت لحم اليوم الاحد الدفعة الاولى من طرود منحة مجلس الوزراء الفلسطيني المقدمة ضمن المنحة الصينية، البالغ مجملها 2000 طرد لمحافظة بيت لحم.

وشكر محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد رئيس الوزراء الفلسطيني ودولة الصين الشعبية على دعمها هذا لابناء محافظة بيت لحم بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، مثمنا الدعم الكبير الذي تقدمه جمهورية الصين الشعبية على مختلف الاصعدة.

واكد حميد على عمق العلاقات الفلسطينية الصينية، شاكرا الصين على هذه المنحة، ومثمنا حرص رئيس الحكومة على تسليم المنحة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وقال محمد الجعفري مدير عام الشؤون العامة بالمحافظة، ان تسليم هذه الدفعة من المساعدات الصينية يأتي في اطار سعي الحكومة الفلسطينية لدعم شعبنا في ظل الظروف الراهنة.

وقالت نجاح فراج مديرة دائرة الشؤون الاجتماعية، ان محافظة بيت لحم تسلمت الدفعة الاولى من الطرود الغذائية من المنحة الصينية لبيت لحم وعددها 720 طرداً، من أصل 2000 طرد، حيث سيتم تسليم الدفعة الاولى بحضور مدير عام الشؤون العامة بالمحافظة لكل من مديرية التنمية الاجتماعية ولجان الزكاة واللجان الشعبية في مخيمات الدهيشه والعزة وعايدة.

واشارت فراج الى ان الجزء الثاني من المنحة الصينية سيتم تسليمه قريبا من اجل توزيعه على ابناء شعبنا لتعزيز صمودهم، موضحة ان المحافظ حميد قام بتشكيل لجنة عليا برئاسته بناء على قرار مجلس الوزرا، تتكون (اللجنة) من مديرية النتمية الاجتماعية ومديرية الأوقاف وإقليم فتح واللجان الشعبية في المخيمات.