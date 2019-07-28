نتائج السادس الاعدادي 2019 برقم التسجيل

أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة العراقية ان موعد اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي ستكون مطلع شهر اغسطس المقبل وذلك فور الانتهاء من التصحيح والتدقيق للامتحانات ورصد الدرجات الكترونيا.

كما وأكدت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة التابعة لوزارة التربية في جمهورية العراق، أن مركز فحص دراسة السادس الاعدادي يعمل على سرعة الانتهاء من أعمال مراجعة العلامات، وذلك على موقع السومرية نيوز نتائج السادس اعدادي.

اوضحت الوزارة انه سيتم الاعلان عن النتائج وذلك بعد حصول الموقع على حقوق نشر كافة النتائج الامتحانية في العراق للعام الجاري، وذلك في ديالى – كركوك – كربلاء – أنبار – نينوى – واسط – أربيل – بابل – بغداد – حلبجة – دهوك – القادسية – الرصافة – الكرخ.

اوضحت اللجنة ان هناك توقعات لارتفاع نسب النجاح بشكل ملحوظ ونسبي على حد سواء، وذلك لأن الطلاب لم يشتكوا من صعوبة الامتحانات، ولكن أكدوا في أغلب المواد أن الامتحانات مُناسبة للمستوى المتوسط.

وحين ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي 2019 العراق سوف تتمكن من الاستعلام عنها عن طريق تحميل الملفات بالنظام الاعتيادي أو عن طريق جوجل درايف، ولكن من المرجح إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية برقم الجلوس فقط حفاظًا على سرية البيانات حسب رغبة أولياء الأمور.