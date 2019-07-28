الاحتلال يصادر آلاف الشواكل من عائدات السلطة بحجة ديون الكهرباء

ذكرت مجلة "ذي ماركر" الاقتصادية، أن "إسرائيل" تتجه لاقتطاع نصف مليار شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي جبيها الاحتلال، بحجة استيفاء ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء التابعة للاحتلال.

وأفادت المجلة بأن، شركة الكهرباء "الإسرائيلية" حصلت، اليوم الأحد، على موافقة وزارة المالية، لتحصيل مبلغ بنصف مليار شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد توقفت في شباط/آذار عن تسديد الدفعات المستحقة في أعقاب قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مساعدات لعائلات الاسرى والشهداء الفلسطينيين.

ووفق "عرب 48"، فقد أعلنت حكومة الاحتلال، في أيار/ مايو 2018، عن توصلها إلى اتفاق لتسوية ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بقيمة 2.8 مليار شيكل، ومع ذلك، لم يتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين. وبدأت السلطة الفلسطينية في تسوية الديون وتسديد الدفعات، لكنها توقفت إثر قرارها بوقف تسلم أموال المقاصة مجتزأة من سلطات الاحتلال.

وسمح الكابينيت "الإسرائيلي" في شباط/ فبراير الماضي، لوزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء "الإسرائيلية"، لتسديد "الديون المتراكمة" على السلطة الفلسطينية.

ومنعت الاحتلال العليا قبل أسبوعين، شركة الكهرباء الإسرائيلية، من قطع الكهرباء عن المناطق الفلسطينية التي تزودها بها، إلا بعد الحصول على سلسلة من الموافقات من الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية.

كما قررت ما تسمى وزارة المالية "الإسرائيلية" تجميد قيمة المبلغ وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء، دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، علما بأن 90 بالمئة من الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من شركة الكهرباء "الإسرائيلية"، بينما النسبة المتبقية تحصل عليها السلطة من الأردن ومصر.