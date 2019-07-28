نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2019

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية على مستوى الجمهورية توقف عند 395 درجة 96.34 % والحد الأدنى لكليات الألسن توقف عند 95.49 %، وذلك لطلاب الشعبة الأدبية.
كما واعلنت الوزارة خلال مؤتمر عن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق اليوم الأحد، أن الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام توقف عند 94.39 % بنتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.
اشارت الوزارة الي انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 87.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 200 درجة فأكثر بنسبة 68.05 %.
اما الكليات العلمية، فقد اعلنت الوزارة عن الحد الأدنى لكليات الطب البشرى، وهو 98.4 %، والحد الأدنى لكليات الصيدلة هو 97.8% والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان 98.29 %، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعى وهو 97.98%.
كما اشارت الوزارة، الى أن هناك أماكن شاغرة بكليات التمريض والعلوم والزراعة والألسن والآثار والاقتصاد والعلوم السياسية وباقى الكليات النظرية لطلاب "علمى علوم" بالمرحلة الثانية من التنسيق، التى من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء المقبل
ونوهت الوزارة الى انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق والذي سيبدا يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.
وكشفت الوزارة عن قائمة الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية بالمرحلة الأولى من التنسيق للعام الجارى 2019 وهي كالتالي:
الكلية الحد الأدنى
- طب المنصورة 405.5.
- طب المنوفية بشبين الكوم 405.5.
- هندسة بترول و تعدين السويس 405.5.
- طب جنوب الوادى 405.
- طب الزقازيق 405.
- طب طنطا 405.
- طب القاهرة 405.
- طب سوهاج 405.
- طب عين شمس 404.5.
- طب الإسكندرية 404.5.
- طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5.
- طب بنها 404.5
- طب المنيا 404.5
- طب كفر الشيخ 404.5
- طب حلوان 404
- طب بور سعيد 404
- طب أسيوط 404
- طب الفيوم 403.5
- طب السويس 403.5
- طب أسوان 403.5
- طب بنى سويف 403.5
- طب أسنان الزقازيق 403
- طب أسنان المنيا 403
- طب أسنان بنى سويف 403
- طب أسنان أسيوط 403
- طب أسنان الفيوم 403
- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403
- طب أسنان طنطا 403
- طب أسنان كفر الشيخ 403
- طب أسنان المنصورة 403
- طب أسنان جنوب الوادى 403
- طب أسنان عين شمس 403
- طب أسنان الإسكندرية 403
- طب أسنان القاهرة 403
- صيدلة المنوفية 402.5
- صيدلة جنوب الوادى 402.5
- صيدلة الفيوم 402
- صيدلة دمنهور 402
- صيدلة المنصورة 402
- صيدلة مدينة السادات 402
- صيدلة المنيا 402
- صيدلة و تصنيع دوائى كفر الشيخ 401.5
- صيدلة بنى سويف 401.5
- صيدلة الزقازيق 401.5
- صيدلة طنطا 401.5
- صيدلة القاهرة 401.5
- صيدلة سوهاج 401.5
- صيدلة عين شمس 401.5
- صيدلة أسيوط 401
- صيدلة الإسكندرية 401
- صيدلة بور سعيد 401
- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401
- صيدلة حلوان 401
- علاج طبيعى القاهرة 400.5
- علاج طبيعى بنى سويف 400.5
- علاج طبيعى كفر الشيخ 400.5
- علاج طبيعى جنوب الوادى 400.5
- طب بيطرى المنوفية 399.5
- ألسن كفر الشيخ 399.5
- طب بيطرى المنصورة 399
- طب بيطرى المنيا 399
- طب بيطرى الزقازيق 399
- طب بيطرى بنى سويف 399
- علوم البترول والتعدين مطروح 399
- طب بيطرى كفر الشيخ 398.5
- طب بيطرى جنوب الوادى 398.5
- طب بيطرى أسوان 398.5
- طب بيطرى سوهاج 398.5
- طب بيطرى أسيوط 398.5
- طب بيطرى دمنهور 398.5
- طب بيطرى القاهرة 398.5
- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 398.5
- طب بيطرى الإسكندرية 398
- طب بيطرى بنها 398
- طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 398
- طب بيطرى مدينة السادات 398
- طب بيطرى مطروح 398
- طب بيطرى الوادى الجديد 398
- هندسة دمياط 397.5
- هندسة المنصورة 395
- هندسة القاهرة 395
- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5
- هندسة بنى سويف 393
- هندسة الزقازيق 392
- هندسة عين شمس 392
- هندسة جنوب الوادى 392
- هندسة طنطا 391
- هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5
- هندسة بنها 390
- هندسة بنها بشبرا 389.5
- هندسة كفر الشيخ 389.5
- هندسة بور سعيد 389.5
- هندسة الإسكندرية 389.5
- هندسة سوهاج 389.5
كما ويذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر، أى بنسبة 97.07% فأكثر، بإجمالى 30152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر، أى بنسبة 95% فأكثر، بإجمالى 14690 طالب وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر، أى بنسبة 80% فأكثر 98471 طالب وطالبة، ويأتى إجمالى أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالب وطالبة.