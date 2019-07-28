الاستعلام عن مخالفات المرور بواسطة ابشر

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن نقل كافة الخدمات الإلكترونية على رابط أبشر الجديد، كما أنها نقلت كافة الخدمات إلى الموقع الجديد، بما فيها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، حيث تم تطوير الموقع الجديد بأحدث التقنيات العالمية من أجل سهولة استخدامه سواء للمواطن أو المقيم.

تعتبر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة أبشر الإلكترونية ، واحدة من أبرز الخدمات التي يحتاج لها العامل الوافد أو المواطن، وذلك بالإضافة إلى حزمة أخرى من الخدمات الأخرى، مثل أبشر الجوازات السعودية، الذي يوفر العديد من الخدمات للمواطن أو المقيم على حد سواء، وخدمات أبشر الأحوال المدنية.

اشارت الوزارة الى انه يمكن الاستفادة من كافة الخدمات من خلال تسجيل دخول أبشر، اما اذا لم يكن متوفراً حساب على الموقع الجديد، فانه يجب إنشاء عضوية عبر استخدام البيانات بشكل صحيح، وكتابة رقم الهاتف الصحيح.

كما وأعلن الحساب الرسمي لحساب أبشر، أنه يمكن الآن الاعتراض على مخالفات المرور في كافة مناطق المناطق، وذلك بعد أن كانت مقتصرة فقط على بعض المناطق، وذلك من خلال استخدام رابط أبشر الجديد، ثم التوجه إلى خدماتي، ثم خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، على أن يكون الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ استقبال تفاصيل المخالفة على الهاتف الجوال، حيث يمكن من خلال الخدمة الاعتراض على 5 مخالفات فقط طوال العام.

اوضح الموقع ان خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، هي أحد الخدمات التي يتم تقديمها من خلال مديرية الأمن العام في المملكة، ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال بوابة أبشر وزارة الداخلية على رابط الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك عبر كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، مثل رقم الهوية، أو رقم الإقامة، والرمز المرئي، وتمكن هذه الخدمة المستفيد من معرفة المخالفات المسجلة عليه أو على أي من أفراد أسرته أو التابعين، وأيضاً من تحت كفالته ي بوابة وزارة الداخلية مخالفات المرور .