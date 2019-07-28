قيادي بحماس يرد على تصريحات عباس بشأن المصالحة

قال القيادي في حركة حماس يحيى موسى، إن اتفاق 2017 للمصالحة لم يعد قائماً، مشيرًا إلى أن أكثر من تغيير وزاري حصل بعد اتفاق 2017.

وأضاف موسى لـ "القدس المحلية"، أن من يريد المصالحة الفلسطينية يتوجب عليه العودة لإتفاق القاهرة عام 2011 للبدء بتنفيذه.

وتأتي تصريحات موسى تزامنًا مع تصريحات رئيس السلطة محمود عباس بأن القيادة الفلسطينية جاهزة لتنفيذ المصالحة الفلسطينية حسب بنود اتفاق 2017 الذي وقع في القاهرة.

وتواصلوحركة فتح مطالبتها تطبيق اتفاق 2017 الذي يقضي بتسليم حماس قطاع غزة كاملًا، بما يشمل الأمن والمعابر والجباية والقضاء وسلطة الأراضي، بيدّ أنّ حماس تريد تطبيق اتفاق 2011 الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر.