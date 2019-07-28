تحديد موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1440

قررت الحكومة السعودية صرف المساعدة المقطوعة ل15 الف اسرة سعودية، وذلك وفقا لما اوضحه الدكتور ابراهيم بن محمد الشافي، انه قد تم إيداع مبلغ كبير يصل إلى 199,992,451 ريالاُ.

واوضحت الحكومة السعودية انه تم ايداع المبالغ في الحسابات البنكية لكل اسرة ، موضحة ان كل هذا كان بهدف مساعدة الاسر الاشد احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرة الى انه ينبغي على كل أسرة مستحقة تحديث بياناتها باستمرار حتى تحصل على مساعدة الضمان الاجتماعي المقطوعة، كما ويمكن متابعة المساعدة المقطوعة عبر الدخول على الموقع الإلكتروني في منتصف كل شهر هجري.

ازدادت الاسالة من قبل المواطنين في الفترة الاخيرة عن موعد صرف المساعدات المقطوعة ولكن لا يوجد هناك أي موعد محدد وثابت، ولك يمكن للمواطنين التواصل والاستفسار عن طريق حساب التواصل الاجتماعي تويتر او الاتصال على 19911 وذلك عند يمكنكم التواصل عند التأخر في الصرف.

اما خطوات طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية هي كالتالي:

قم بالدخول إلى الموقغ الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

ادخل رقم السجل المدني ورقم التحقق.

اضغط على أيقونة عرض المعلومات.

الآن تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإستحقاقك.

كيفية عمل اعتراض على المساعدة المقطوعة فهي كالتالي: