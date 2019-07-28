ما حقيقة إلغاء "نظام الإنجاز" للثانوية العامة "توجيهي"؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية نبأ تحدثوا فيه عن عزم وزارة التربية و التعليم إلغاء نظام الإنجاز للثانوية العامة "التوجيهي" للأعوام القادمة.

و تحدثت مصادر متنوعة عن نية الوزارة الغاء نظام الإنجاز، و اتباع النظام القديم في هذا الموضوع، و قد دون عدد من المعلمين و المختصين التربويين ذلك على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

و وفقاً لما تناقله هؤلاء النشطاء، فسيتم الغاء نظام الاختياري في المواد الدراسية، و ستصبح كافة المواد اجبارية ما عدا التربية الدينية و تكنولوجيا المعلومات.

و أوضحت المصادر بأنه سيتم إعادة مسمى "امتحان أو شهادة الثانوية العامة" بدلاً من مسمى "إنجاز".

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تحدثت حول هذا الموضوع مع نائب مدير الامتحانات و القياس و التقويم بوزارة التربية و التعليم، جمال يوسف، الذي بدوره نفى أن يكون صدر عن الوزارة قراراً يتعلق بإلغاء نظام الإنجاز، و أن ما يتم تداوله هو اشاعات لا أساس لها من الصحة.

و أشار يوسف الى أنه ربما يتم الغاء "ملف الإنجاز" بعد شكاوى عديدة من الطلاب و أولياء أمورهم، مؤكداً أن نظام الإنجاز لن يتغير.

و حول موضوع التغيير في المناهج التعليمية، أكد يوسف بأنه ربما يكون هناك تغيير بسيط في المناهج، و لن يكون تغيير جوهري، لافتاً الى أن النسخ القديمة ما زالت تُدرس في هذه الأيام لطلبة الثانوية العامة الجدد في المراكز التعليمية، و لم يصدر أي نشرة أو قرار من الوزارة حول تغيير ملموس في محتوى المنهج.

و أكد بأن العمل جاري لتجهيز و طباعة الكتب المدرسية حيث سيتم تسليمها للمدارس مع بداية الفصل الدراسي الجديد، نافياً أن يكون هناك تأخير في وصولها، كما يتم تداوله في وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر خاص بوزارة التربية و التعليم برام الله أكد لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بأن بعض المناهج تغيرت بالكامل، و مناهج أخرى جرى عليها تعديلات بسيطة.

و وفقاً للمصدر، فقد تم تغيير منهج الرسم الصناعي، و منهج الويب للصف الحادي عشر في القسم الصناعي، أما بالنسبة للمواد الأكاديمية فقد يطرأ تعديل بسيط عليها.

و كان الوزير السابق للتربية و التعليم، د صبري صيدم قد أقر نظام الإنجاز عام 2016، مؤكداً بأن النظام يتركز على قياس كفاءات الطالب ومهاراته وقدراته الذاتية وليس قدراته على الحفظ وتقديم الامتحانات كما هو متبع في النظام القديم.