وفاة الامير بندر بن عبدالعزيز عن سن يناهز 95 عاما

توفي اليوم الأحد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.

ونشر الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “انا لله وأنا اليه راجعون رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله.

كما نشر رجل الدين السعودي، عائض القرني، تغريدة أرفقها بصورة للأمير الراحل، قدم فيها التعازي للعاهل السعودي.

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني، لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.