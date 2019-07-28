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منح دراسية في تركيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:02 - 28 يوليو 2019
صورة تعبيرية "منح دراسية" صورة تعبيرية "منح دراسية"
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أعلنت وزارة التربية التعليم العالي، الأحد، عن توفر منح دراسية في تركيا للعام 2019 - 2020 في مجال البكالوريوس.

ونوهت للمعنين في المنافسة على هذه المنح الاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

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