أعلنت وزارة التربية التعليم العالي، الأحد، عن توفر منح دراسية في تركيا للعام 2019 - 2020 في مجال البكالوريوس.

ونوهت للمعنين في المنافسة على هذه المنح الاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

للدخول إلى الرابط اضغط هنا