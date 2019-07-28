أعلنت وزارة التربية التعليم العالي، الأحد، عن توفر منح دراسية في تركيا للعام 2019 - 2020 في مجال البكالوريوس.
ونوهت للمعنين في المنافسة على هذه المنح الاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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أعلنت وزارة التربية التعليم العالي، الأحد، عن توفر منح دراسية في تركيا للعام 2019 - 2020 في مجال البكالوريوس.
ونوهت للمعنين في المنافسة على هذه المنح الاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.