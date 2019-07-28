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"اسرائيل" توجه رسالة تحذير للسعودية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:01 - 28 يوليو 2019
تطبيع اعلامي تطبيع اعلامي
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ذكرت صحيفة معاريف العبرية بأن "اسرائيل" وجهت رسالة تحذير الى المملكة العربية السعودية، حذرتها فيها من المساس بالمواطن السعودي محمد سعود، الذي زار تل أبيب الأسبوع الماضي ضمن زيارة تطبيعية نظمتها وزارة خارجية لعدد من الإعلاميين والمدونين من عدة دول عربية.

و نقلت الصحيفة العبرية عن "جاكي حوكي" معلق الشؤون العربية في إذاعة لجيش الاحتلال قوله: "إن حكومة الاحتلال أرسلت رسالة للديوان الملكي في الرياض، تطالب فيها بعدم الإقدام على أي خطوة ضد سعود يمكن أن تفسر على أنها عقاب له بسبب زيارته.

و أشار الى أنه من ضمن الإجراءات التي حذرت "إسرائيل" من الإقدام عليها ضد سعود الدعوة للتحقيق أو الفصل من الجامعة، على اعتبار أن مثل هذه الخطوة تحمل رسالة سياسية بشأن مستقبل العلاقة بين تل أبيب والرياض.

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