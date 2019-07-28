إدارة "عسقلان" تماطل في علاج الأسير باسم النعسان

تواصل إدارة سجن عسقلان المماطلة في تقديم العلاجات اللازمة للأسير المريض باسم النعسان (24 عاماً) من قرية المغير شمال رام الله، الذي يمر بوضع صحي صعب.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الأسير النعسان يشتكي من إصابة قبل اعتقاله برجله اليسرى، إضافة إلى معاناته من الإصابة بالرصاص خلال اعتقاله عام 2015، أدت لإصابته بمشاكل بالقولون ومشاكل بعضلات فتحة الشرج وعُلق له كيس خارجي (للإخراج) وآخر للبول، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، غير أن إدارة معتقل "عسقلان" تماطل في تحويله وإجرائها.

يشار إلى أن الأسير النعسان اعتقل بتاريخ 8/12/2015 بتهمة تنفيذه عملية دهس على حاجز زعترة العسكري، حسب ما ادعاه االحتلال، برفقة الشهيد قاسم سباعنة الذي استشهد في التاريخ ذاته، وتعرض آنذاك إلى إصابة بالغة، وتم الحكم عليه بالسجن 12 عامًا.