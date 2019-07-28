بوتن: يؤكد استمرار بلاده في تحديث السلاح البحري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرار بلاده في مواصلة العمل على تحديث سلاح البحرية الروسي.

وقال بوتن خلال الاحتلال بمناسبة يوم البحرية الروسية: "جرى بالفعل تحديث 62% من الأسلحة والتجهيزات في البحرية الروسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر شرط لازم لتعزيز أمن روسيا وشعبه وفقا لوكالة أنباء "تاس".

ويجري الاحتفال بيوم البحرية الروسية على نحو تقليدي بإقامة استعراضات في العديد من المدن الساحلية في شهر تموز/يوليو من كل عام. وتشمل الاستعراضات تقديم سفن حربية وعرض تدريبات عسكرية، ويقام الحفل المركزي في مدينة سان بطرسبورج.

وأقيم حفل أيضا في مدينة طرطوس السورية الساحلية التي تستخدمها روسيا كقاعدة عسكرية لتوفير إمدادات للقوات الروسية المشاركة في الحرب السورية.