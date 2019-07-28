السعودية تؤجل محاكمة الشيخ سلمان العودة لأشهر عدة

أعلن عبد الله نجل الشيخ السعودي البارز سلمان العودة مساء الأحد، عن تأجيل جلسة محاكمة والده الموقوف منذ سنتين عدة أشهر.

وقال العودة الابن، عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر": "فيما يتعلق بمحاكمة الوالد السرّية اليوم التي تطالب النيابة فيها بالقتل تعزيراً على الوالد بسبب نشاطه العلمي السلمي العلني، تأجلت الجلسة إلى بعد عدة أشهر من الآن"، دون ذكر تفاصيل أو أسباب.

وقال حساب "معتقلي الرأي" الرسمي عبر تويتر والمعني بحقوق السجناء السياسيين بالسعودية، إن "السلطات السعودية تؤجل جلسة محاكمة لعودة التي كانت مقررة صباح اليوم إلى وقت لاحق بعد عدة شهور".

وأوضحت أن هذا الإجراء تم "دون إبداء أسباب، وسط استمرار التحفظ عليه في العزل الانفرادي". ولم يصدر تعليق من السلطات السعودية بشأن عقد الجلسة من عدمه أو تأجيلها.