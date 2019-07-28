جهاز تبريد وتدفئة قابل للارتداء من "سوني"

تخيل أنك تمتلك جهازًا شخصيًا للتبريد والتدفئة قابل للارتداء، لم يعد الأمر تخيليًا مع شركة "سوني"، التي أعلنت عن مشروعها الجديد "Reon Pocket".

والمشروع الجديد الذي لا يزال في مرحلة التمويل، يوفر ميزة التبريد أو التدفئة، ويمكن أن يتم وضعه في قميص داخلي بحيث يتحول لوظيفة تدفئة الرقبة في درجات الحرارة المنخفضة.

وسيزن الجهاز 85 غراما، وسيدعم نظامي "آندرويد" و"iOS"، كما أنه سيدمج بطارية تدوم لـ24 ساعة، وسيأتي بإصدارين الأول سيتيح التحكم بالحرارة يدويا، في حين سيتم تطوير النسخة الأحدث بحيث تتعدل الحرارة تلقائيا.

ومن المتوقع أن يكون سعر الجهاز 175 دولارًا، وأن يتم إطلاقه عام 2020، بحسب المواصفات والقمصان الخاصة به، وفق ما ذكر موقع "فيرج" التقني.