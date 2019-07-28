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غاريث بيل يصل الصين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:34 - 28 يوليو 2019
غاريث بيل غاريث بيل
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وصل اللاعب الويلزي، غاريث بيل، إلى الصين، تحضيرًا لانتقاله إلى فريق جيانجسو الصيني قادمًا من ريال مدريد الاسباني.

وبحسب مقاطع فيديو تداولتها المواقع الإعلامية، ظهر غاريث بيل بصحبة مسؤولين صينيين، في طريقه إلى موقع النادي الصيني جيانجسو.

وتحدثت التقارير الإعلامية عن راتب خرافي سيتقاضاه الويلزي نظير لعبه مع الفريق الصيني، يصل إلى 1 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يتقاضى هذا المقدار من الراتب الأسبوعي.

يأتي ذلك بعد تقارير أشارت إلى قرب انتقال لاعب ريال مدريد غاريث بيل إلى الصين، خاصة بعد التصريحات القوية من المدرب الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان، بأن الجناح الويلزي لا يدخل ضمن خططه للموسم المقبل.

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