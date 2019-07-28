"إسرائيل": منظومة "أرو-3" الدفاعية اجتازت الاختبار بنجاح

أكدت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة "أرو-3" الدفاعية الجوية اجتازت اختبارا بالذخيرة الحية في منطقة ألاسكا الأمريكية.

ومشروع انشاء نظام "أرو-3" الدفاعية الجوية هو مشروع مشترك بين وزارة الدفاع الامريكية والإسرائيلي بهدف مواجهة خطر الصواريخ التي قد تطلقها إيران أو سوريا، كما يشارك في المشروع شركة "بوينغ" الأمريكية التي اعتبرت أن المنظومة المستقبلية ستكون قادرة على مواجهة المخاطر من الفضاء من خلال إسقاط الصواريخ من خارج المجال الجوي للأرض.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال: "إن إسرائيل تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ بالستية تطلق عليها من إيران ومن أي مكان آخر، وهذا إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل، فليعلم جميع أعدائنا أننا نستطيع التغلب عليهم في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء".

وأضاف نتنياهو: "إن هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال"، موضحا أن "الـ-"حيتس 3" اعترض بنجاح تام صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن".

وتعمل منظومة "أرو 3 " عبر إطلاق الصواريخ المضادة إلى الفضاء، حيث تنفصل رؤوسها الحربية وتتحول إلى مقذوفات مدمّرة تتعقب الصواريخ المستهدفة وتصيبها، بخلاف منظومة "أرو 2" التي تعمل على اعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي.