ليفربول يضم هارفي إيليوت أصغر لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز

استكمل نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع أصغر لاعب في البريمرليغ اليوم الأحد.

وأعلن ليفربول عن التعاقد مع اللاعب، هارفي إيليوت (16 عاما)، والذي رحل عن فولهام بعد نهاية عقده كلاعب شاب في يونيو.

وكتب إيليوت في حسابه على موقع "انستغرام": "الانضمام إلى النادي الذي أشجعه منذ صغري هو حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي ولكل عائلتي، وإنه لشعور رائع أن أعلن أني أصبحت رسميا لاعبا في الفريق".

وأضاف: "لا يمكنني الانتظار حتى أبدأ مسيرتي وستنتابني مشاعر رائعة بأن أرتدي القميص الأحمر. سأبذل قصارى جهدي من أجل النادي، وأعتقد أن أنفيلد هو المكان المثالي لتطوير نفسي كلاعب".