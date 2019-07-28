مهجة القدس: نقل الأسير المضرب "سلطان خلف" إلى زنازين سجن مجدو

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأحد، أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير المضرب عن الطعام سلطان أحمد محمود خلف (38 عاماً) من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، إلى زنازين سجن مجدو.

وأكد الأسير سلطان خلف في رسالة وصلت "مهجة القدس" أنه مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (11) على التوالي رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي. مضيفاً أن وضعه الصحي يتراجع يوم بعد يوم حيث يعاني من آلام وأوجاع في أنحاء جسمه ومن دوخة وتقيؤ.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير سلطان خلف بتاريخ 08/07/2019م، وهو متزوج ومن مواليد 27/02/1981م، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حيث أمضى أربعة أعوام في الأسر.