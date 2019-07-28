مرشح رئاسي امريكي يهاجم حكومة بنيامين نتنياهو

اتهم سيناتور أمريكي حكومة بنيامين نتنياهو بالعنصرية والمسؤولية عن التصعيد خلال السنوات الأخيرة، كونها حكومة يمينية ذات توجهات عنصرية كثيرة تشابه إلى حدٍ كبير إدارة دونالد ترامب.

وشدد السيناتور الأمريكي على أن "مقاربة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيدة لإسرائيل، والتي نقلت فيها السفارة الأمريكية للقدس؛ تعرض مفاوضات السلام مع الفلسطينيين للخطر".

وأكد ساندرز الذي يخوض الانتخابات التمهيدية الديمقراطية للانتخابات الأمريكية عام 2020، أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد إحلال السلام في الشرق الأوسط، فلا يجب أن تكون مؤيدة لإسرائيل طوال الوقت".

وأشار إلى أنه عاش في "إسرائيل" لدى عائلة هناك، و"أنا يهودي ولست معاديا لإسرائيل، وأعتقد أن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام واستقلال وأمان، مستدركاً "لا يمكن أن تكون سياستنا مؤيدة لإسرائيل فقط، بل يجب أن تكون مؤيدة للمستوى الإقليمي، وتعمل مع جميع الناس وجميع الدول في المنطقة"، مضيفا أن "الفلسطينيين يستحقون الاحترام والمعاملة العادلة".

وذكر ساندرز أنه "إذا تم انتخابه رئيسا، فسوف يفكر بالتأكيد في استخدام مليارات الدولارات التي تنقلها الولايات المتحدة إلى أمن إسرائيل كل عام، كوسيلة لجعل الحكومة الإسرائيلية تغير مسارها".

يشار إلى أن ساندرز البالغ من العمر 77 عاما، خسر قبل أربع سنوات، أمام هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.