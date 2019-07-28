اجتماع طارئ لمحاولة انقاذ الاتفاق النووي الإيراني

من المقرر أن تعتقد الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني اجتماعاً طارئاً في فيينا لمحاولة إيجاد طريقة لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية وفي ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

ويشارك مبعوثون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في الاجتماع الذي يأتي بعد شهر من فشل اجتماع مماثل في تحقيق انفراجه في الأزمة.

وتشهد المنطقة توتر شديد بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق وفرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

ودخلت بريطانيا والدول الأوروبية على خط التصعيد، خاصة بعد احتجاز بريطانيا وحكومة جبل طارق ناقلة نفط إيرانية ثم الرد الإيراني الذي جاء بالمثل حيث احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية.

وقالت المستشارة الخاصة للممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ناتالي توتشي، إن التوترات الأخيرة بين إيران والمملكة المتحدة قد أضعفت إمكانات الاتحاد الأوروبي التفاوضية.

ولم تحقق الجهود التي بذلتها القوى الأوروبية، خصوصا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإنقاذ الصفقة النووية، أي تقدم حتى الآن.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين في تصريح صحفي إنه"من الضروري التحدث مع الإيرانيين خصوصا بعد ايقافهم العمل ببعض بنود الاتفاق النووي الموقع في "2015.