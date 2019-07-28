الخليل: إصابة طفل بجروح خطيرة جراء عبثه بالألعاب النارية

ذكرت الشرطة الفلسطينية، أن طفلًا أصيب بجروح خطيرة جراء عبثه بالألعاب النارية، اليوم الأحد، في مدينة الخليل.

وذكـرت الشرطة، "بناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة الخليل من مستشفى الأهلي مفاده دخول طفل يبلغ من العمر 11 عاما الى المستشفى لتلقي العلاج جراء اصابته بجروح بليغة، تحركت على الفور دورية من الشرطة للمستشفى للوقوف على ملابسات البلاغ" .

وأشارت إلى أنه حين وصول دورية الشرطة للمستشفى، فقد تبين أن الطفل مصاب بجروح خطيرة بالوجه جراء عبثه بالألعاب النارية وانفجارها بالقرب من وجهه، ما تسبب له بإصابات بالغة نقل على إثرها لمستشفى الأهلي لتلقي العلاج .

وناشدت الشرطة المواطنين عدم التعاطي مع الألعاب النارية لخطورتها على الحياة وآثارها السلبية الخطيرة، مؤكدا ان الشرطة ستقوم بملاحقة من يروجون لها وتقديمهم للعدالة .