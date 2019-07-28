مسؤول الرابطة الإسلامية: نحرص على إيجاد "نموذج شبابي مجاهد يصدع بالحق"

أنهت الرابطة الإسلامية احتفالات تكريم الناجحين في الثانوية العامة للعام 2019، في جميع محافظات قطاع غزة، والتي فيها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وسط فرحة عارمة باهتمام الرابطة بأبنائهم وتقديرها لجهودهم وتعبهم طوال عام كامل من الجد والاجتهاد.

سامي بسيوني مسؤول الرابطة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي، أوضح في حديث خاص لـ "فلسطين اليوم"، أن الاحتفالات بالناجحين في الثانوية العامة جاءت تقديراً من الرابطة لهؤلاء الطلبة، وتأكيداً على دعمها للعلم والمتفوقين في فلسطين.

وأكد بسيوني أن هذه الاحتفالات انطلقت تأكيداً على مقولة مؤسس حركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي، أن "المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر"، بالإضافة إلى أن الرابطة الإسلامية تؤكد على أن العقل الفلسطيني هو رأس المال الذي نمتلكه، لذلك نكرم كل من يبذل جهد، حتى يكون في المستقبل حريص على التفوق والنجاح، لأنه طريق النصر والتحرير.

وتابع، أن جميع المتفوقين الذين تم تكريمهم من الأقاليم في قطاع غزة، جاءت انطلاقاً من مقولة الشقاقي رحمه الله، "المطلوب نموذج شبابي مجاهد يصدع بالحق ويتفانى في خدمة الجماهير ويخوض الحرب بغلضة ضد رموز الكفر والهيمنة والإستكبار".، لأن جيل الشباب هو جيل النصر والتحرير والوعي والثورة، وهم من سيحملون راية الجهاد لذلك تم اختيار اسم فوج الوحدة والعودة لهذا العام.

ولفت إلى أنه جرى تكريم 3250 طالباً وطالبة، من كافة الفروع في أقاليم قطاع غزة، حيث تم اختيار العدد مناصفة بين الطلاب والطالبات، معتمدين على كشوفات وزارة التربية والتعليم، وتم اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات من الطلاب والطالبات في كل إقليم. وأن نسب التكريم تفاوتت من إقليم لآخر.

وأشار إلى أنه تم تقديم هدية متواضعة للعشرة الأوائل على الوطن وكان عددهم 20 طالباً وطالبة، وتم منحهم مبلغ بقيمة 100 دولار. كذلك تم تكريم 3500 طالب بواقع 50 دولار لكل طالب ممن حصلوا على أعلى الدرجات في المحافظات من كافة الفروع.

وأوضح أن أجواء الاحتفالات كانت في غاية الفرحة والسرور وأدخلت البهجة على الطلبة كافة وعوائلهم وكافة الأطر الطلابية التي شاركت والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الاجتماعية الذين حضروا الاحتفالات، حيث عبروا عن إعجابهم بطريقة ترتيب الاحتفالات، ووصفوها بأنها الأفضل من بين المهرجات التي تقام في قطاع غزة.

وشدد مسؤول الرابطة الإسلامية، أن الرابطة ستبقى وفية لهذه الشريحة من الطلبة، موضحاً أن الرابطة فتحت المجال لأي طالب غير قادر على تحمل أعباء التعليم المالية، انطلاقاً من أن الرابطة لن تسمح للعدو الذي يحاصر غزة بتجهيل شعبنا، وبالتالي سنقوم بمساعدتهم برسوم دراسية، ومنح دراسية مع الجامعات المنسقين معها خاصة جامعة الإسراء.

كما أكد أن الطالب الفلسطيني المتفوق والحاصل على أعلى الدرجات في الثانوية العامة، لن تستطيع أي قوى أن تهزمه وتهزم إرادته، لأن ما حصل عليه في ظل الحصار لا يمكن لأحد أن يمنعه من الاستمرار في تقدمة.

إليكم جانب من الاحتفالات بالصور











