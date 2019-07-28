ليفربول يخطف هدف ريال مدريد وبرشلونة

أعلن نادي ليفربول تعاقده رسميا مع الجناح الإنجليزي الشاب هارفي إليوت البالغ من العمر 16 عامًا.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن إليوت الذي غادر فولهام في يونيو/ حزيران الماضي بعد انتهاء عقده، يحمل رقمًا قياسيًا كأصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن عمر 16 عامًا و30 يومًا، وذلك في مايو/ أيار الماضي.

وأشارت "سكاي" إلى أن إليوت جذب أنظار برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى لايبزيج الألماني.

ومن المتوقع أن يصبح لاعب خط وسط منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا، ضمن تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم الودية أمام نابولي.

وظهر إليوت مع فولهام لأول مرة بعمر 15 عاما في كأس الرابطة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووصفه سكوت باركر مدرب فولهام، الذي أشرك إليوت لأول مرة في البريميرليج، بأنه "موهبة لا تصدق".