هاشتاج #ماذا_تعني_لك_فلسطين يحظة بتفاعل على تويتر

دشن ناشطون هاشتاق #ماذا_تعني_لك_فلسطين، رداً على الفيديو الذي ظهر به وزير الطاقة الإسرائيلي من مصر، يعبر فيه عن فخره بوجوده في شرم الشيخ.

وجاءت التعليقات من قبل النشطاء مؤيدة للقضية الفلسطينية كونها القضية المركزية للأمة الإسلامية، باستثناء بعض النشطاء الخليجيين الذين فضلوا أي شيء عن فلسطين، في تعبير واضح عن التغيير الذي تعيشه المملكة منذ قدوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبعد ما تعرض له الناشط السعودي المطبع في القدس من قبل المقدسيين.

اللافت أن التغريدات جاءت لتعبر كم هي القضية الفلسطينية راسخة لدى الشعوب العربية، مهما زاود المزاودون عليها.

الناشط محمد إبراهيم السيف، غرد على الهاشتاق #ماذا_تعني_لك_فلسطين، قائلاً قضية عقيدة ،أولى القبلتين يحتلها أشد الناس عداوة لنا ،بصرف النظر عن الفلسطينيين ، أحبّونا أم كرهونا ، وبفضل الله تقف دولتنا موقف النصير لهذه القضية ولا تلتفت إلى الجهلة والمثبطين.

#ماذا_تعني_لك_فلسطين

قضية عقيدة ، أولى القبلتين يحتلها أشد الناس عداوة لنا ، بصرف النظر عن الفلسطينيين ، أحبّونا أم كرهونا ، وبفضل الله تقف دولتنا موقف النصير لهذه القضية ولا تلتفت إلى الجهلة والمثبطين . — محمدبن إبراهيم السيف (@sm66400) July 27, 2019

أما الدكتور محمد الصغير فغرد على حسابه على تويتر قائلاً:" درة الشام أرض المحشر والمنشر، أرض القدس و #المسجد_الأقصى، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما المغرد صاحب الحساب الرقم الأصعب 313!، فكتب قائلاً:" باب من أبواب الجنة خصها الله لخاصة أولياءه المجاهدين وهي الطريق والصراط إلى الله. "إنهم يرونها بعيدة ونراها قريبة وقريباً بإذن الله".

#ماذا_تعني_لك_فلسطين



باب من أبواب الجنة خصها الله لخاصة أولياءه المجاهدين وهي الطريق

والصراط إلى الله



"إنهم يرونها بعيدة ونراها قريبة وقريباً بإذن الله"#ثائرون_فلسطينيون pic.twitter.com/5ItzlyBTyj — 313 الرقم الأصعب ! (@alraqomalas3ab) July 27, 2019

أما الناشطة السعودية غيداً، فغردت بخلاف الكثير من السعوديين الذين تطاولوا على الشعب الفلسطيني، وكتبت:" أنا كسعودية أقول: فلسطين ليست دولة! فلسطين عقيدة. ونحن لا نحب فلسطين بل نعشقها، والقدس ليس عاصمة فلسطين بل عاصمة (الأمة كلها). ومن هنا أرض السعودية وأرض الحرمين سلام عليكم وعزاء للحاقدين الشاتمين والمرتزقة من كلا الشعبيين.