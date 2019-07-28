"الهجرة والمهجرين" اسماء منحة المليون ونصف للعائدين لـ بغداد الانبار ديالي كركوك 2019

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إطلاق دفعة جديدة من المنح المخصصة للعائدين إلى مناطقهم، والبالغ قيمتها مليون ونصف المليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان: "إلى عوائلنا الكريمة من النازحين العائدين إلى مناطقهم المحررة: بعد المتابعة الحثيثة من قبل السيد وزير الهجرة والمهجرين، نوفل بهاء موسى، لملف المنح المخصصة للعائدين إلى مناطقهم المحررة، وبعد استكمال توفير التخصيصات المالية، تود وزارة الهجرة والمهجرين إبلاغكم بإطلاق الدفعة الأولى" من تلك المنح".

وأضاف البيان أن الدفعة "شملت 12 ألف عائلة بمنحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين لمناطقهم المحررة، وسيتم صرفها بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم 28/7/2019، وعن طريق البطاقة الذكية".

اسماء المشمولين في جميع المحافظات العراقية 2019 كالتالي :-