نتائج الثانوية العامة 2019 الكويت الدور الثاني حسب الاسم

أعلنت وزارة التربية الكويتية ، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام - 2019- 2020 لجميع طلاب وطالبات الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني في الكويت من طلاب وطالبات الثانوية العامة لهذا العام .

أسماء الناجحين في نتائج الثانوية العامة 2019 الكويت ... الدور الثاني علمي ( الرابط التالي ) .

أسماء الناجحين في نتائج الثانوية العامة 2019 الكويت ... الدور الثاني ادبي ( الرابط التالي ) .

وصرحت الوزارة خلال بيان صحفي أصدرته ، عن نتائج الثانوية العامة للصف ال12 للعام الدراسي 2019/2020 في الدور الثاني لأقسام "العلمي والأدبي والمعهد الديني".

رابط استخراج نتائج الثانوية العامة 2019 الكويت ... الدور الثاني من خلال ( الرابط التالي ) .

وأوضحت الوزارة أنه بامكان جميع الطلاب والطالبات الدور الثاني الاستعلام عن نتائجهم في امتحانات الدور الثاني من موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي برقم الطالب ، وعبر موقع طالب وموقع المربع الالكتروني .