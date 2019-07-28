اسماء تعيينات وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019

اكدت وزارة التربية الاردنية عن أسماء المقبولين للتعينن في وزارة الدورة الجديدة للعام 2019 2020 في جميع المحافظات الاردنية .

واعلن الدكتور وليد المعاني أن الدفعة الجديدة من المرشحين للتعيين في الوزارة للعام الدراسي 2020 / 2019 تشتمل 682 مرشحاً ومرشحة من مختلف التخصصات حسب اسس اختيار وتعيين الموظفين في الاردن .

ودعت الوزارة التالية اسماؤهم مراجعة مراكز العمل التي تم ترشيحهم لها كل حسب المركز المبين ازاء اسمه، وكل من يتخلف عن الالتحاق بمركز عمله خلال 30 يوما يعتبر مستنكفا ويفقد حقه في التعيين.

اسماء الدفعة الجديدة من المرشحين للتعيين في الوزارة للعام الدراسي 2020 / 2019 وهي كالتالي :-

يمكنكم الاطلاع على الاسماء السابقة ، والتعرف على كافة اسماء المقبولين للدفعة الجديدة في التعليم لدى وزارة التربية والتعليم الاردنية ، والذين تقدموا بطلب للتعين والتوظيف الى وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية .