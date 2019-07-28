أهالي واد الحمص يخيمون على انقاض منازلهم

نصب أهالي حي واد الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، الليلة الماضية، خيمة قرب ركام المباني التي هدمها الاحتلال في المنطقة قبل أيام.

وكان مواطنون سبقوا ذلك بنصب خيام للمبيت لعائلتي عبيدية وأبو هدوان، بعد تدمير منازلها، أعقبها اقتحام لقوات الاحتلال للمنطقة والتهديد بهدم الخيام.

ونقل مراسلنا عن مصدر محلي في الحي بأنه وأمام إصرار العائلات على عدم إزالة الخيام، أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا بـ"السماح" بإقامة هذه الخيام للمبيت فقط وليس للاعتصام.

يذكر ان قوات الاحتلال هدمت يوم الاثنين 22/7، 11 بناية تضم نحو 77 شقة سكنية في واد الحمص، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.