دعم الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصجفي الفاخوري المعتقل لدى أمن السلطة

طالبت لجنة دعم الصحفيين بالإفراج الفوري عن الصحفي ثائر الفاخوري (29عاما) المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة منذ يوم الأربعاء 24-7-2019م على خلفية عمله الصحفي.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الصحفي الفاخوري يعاني من جرح في الكلى، نتيجة إضراب سابق عن الطعام في سجون الاحتلال لمدة 55 يوماً وهناك خشية على حياته .

واكدت اللجنة رفضها لاعتقال الصحفيين الفلسطينيين وتوقيفهم على خلفية عملهم الصحفي وطالبت من رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه بالإيعاز للجهات القضائية بعدم إصدار أي قرارات بتوقيف المواطنين وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير أو العمل الصحفي.

أكد محاميه، حجازي عبيدو، ان "الأمن الوقائي الفلسطيني في الخليل استدعى الصحافي الفاخوري للمقابلة، واعتقل فور وصوله، ثم مُددت فترة احتجازه يوم الأربعاء لأربعة أيام، نظراً إلى وضعه الصحي، بعدما كانت النيابة العامة تطالب بـ 15 يوماً لاستكمال التحقيقات".

وأوضح عبيدو أن النيابة العامة وجهت تهماً للصحافي الفاخوري، بناء على مادة من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2017، إضافة إلى "ذم السلطة العامة" بناء على قانون العقوبات.

ويعمل ثائر الفاخوري صحفياً وموظفا لدى بلدية الخليل في قسم الإعلام، وقد اعتقلته الأجهزة الأمنية عدة مرات، وهو أسير محرر من سجون الاحتلال، أمضى خمس سنوات في الاعتقال

وبينت لجنة دعم الصحفيين أن كافة المواثيق والاعراف الدولية تكفل حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل والحركة للصحفيين مشيرة أن هناك تصاعد ملحوظ في الانتهاكات بحق الصحفيين من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية خلال الاشهر الأخيرة حيث تجاوز 104 انتهاك منذ بداية عام 2019م .