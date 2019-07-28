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نتنياهو :صاروخ "حيتس3 "سيعترض صواريخ ايران

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:11 - 28 يوليو 2019
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قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة " تعقيباً على التجارب على صاروخ "حيتس" في ولاية "الاسكا" الامريكية  ان صاروخ حيتس 3 اعترض صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي .

وبين وفقا لمعاريف ان نجاح تلك التجربة فاق الخيال وانجاز عظيم , على حد قوله، واليوم اصبح بيد "إسرائيل" القدرة للعمل ضد الصواريخ البالستيه التي ستطلقها ايران  نحونا او من اي مكان آخر وليعلم اعدائنا بأننا بحالة الدفاع او الهجوم سنتغلب عليهم .

من جهته، قال رئيس حزب كحول لفان الجنرال بيني غينتسأن نجاح التجربة بمثابة رسالة لإيران، ولكل العالم نقول بأن "إسرائيل" على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم ضدها ولأي سناريو محتمل.

ووفقاً لموقع ولاه، فقال غينتس رداً على تجربة صاروخ حيتس بولاية السكا الأمريكية، أ: "قدرات "إسرائيل" الدفاعية تطورت منذ انتهاء حرب الخليج .

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