"إسرائيل" تختبر صاروخ حيتس 3 بولاية آلسكا الأمريكية 

ذكر التلفزيون "الإسرائيلي" القناة الثانية، أن وزارة الحرب "الإسرائيلية" أكملت سلسلة تجارب ناجحة على منظومة الاعتراض الصاروخية " منظومة حيتس 3" والتي أجريت في ولاية السكا الأمريكية.

وقد أجريت التجارب بمشاركة الوكالة الامريكية لمواجهة الصواريخ البلاستية (MDA), حيث تم اعتراض صواريخ خارج الغلاف الجوي .

وحيتس 3 هو صاروخ مخترق للغلاف الجوي مخصص لاعتراض صواريخ متطورة في الفضاء وبذلك توفر لمنظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية امكانات جيدة لإصابة الصواريخ الباليستية أو بذخيرتها خلال طيرانها، بواسطة عدد صواريخ الاعتراض من جهة، ومن خلال تقليل الخطر الذي قد يحدثه الرأس الناسف أو بقايا الصاروخ الباليستي أثناء سقوطه.

