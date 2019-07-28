تعليم غزة تعطي فرصة أخرى للمتغيبين عن مقابلة الوظائف التعليمية

طالبت وزارة التربية والتعليم العالي، صباح اليوم الأحد، المتغيبين عن مقابلة الوظائف التعليمية في قطاع غزة مراجعة الوزارة اليوم الاحد 28/7/2019 لتسجيل أسمائهم.

وأشارت خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" إلى أنها بصدد عقد مقابلات للمتغيين يوم الأربعاء 31/7/2019، متمنية للجميع التوفيق.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم بغزة رائد صالحية، عن انتهاء المقابلات الخاصة بالوظائف التعليمية للعام 2019/2020.

وأكد صالحية لوكالة سوا الإخبارية بأن الوزارة بدأت بإدخال علامات الخريجين الذين تقدموا للمقابلات عبر النظام ضمن معايير محددة وسيتم إدراجها بحسب الدور الموحد.

ويقدر عدد الخريجين المتقدمين لمقابلات الوظائف التعليمية لعام(2019/2020) حوالي 40 ألف خريج فيما تم مقابلة 5200 خريج سيتم الاطلاع على نتائجهم عبر نظام الدخول الموحد.