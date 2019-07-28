شاكيد تسعى لاتفاق مع "البيت اليهودي" وترأسها قائمة الانتخابات

تسعى رئيسة اليمن الجديد في الكيان الإسرائيلي، آييلت شاكيد للتوصل إلى اتفاق نهائي مع "البيت اليهودي" اليوم الأحد ذلك خلال اجتماع بينهما.

وذكرت قناة "كان" العبرية، في حال تم تذليل جميع العقبات، سيبقى الضغط على الحاخام رافي بيرتس منح شاكيد ترأس القائمة هو الأمر الذي سيحسم الأمور، والنقاشات حالياً هي على المواقع في القائمة.

ويطالب "اليمين الجديد" أن يكون المكان الأول لشاكيد، والرابع لبينت، إضافة إلى المكان السابع والتاسع في الأماكن العشرة الأولى. في المقابل فان جماعة الحاخام رافي بيرتس تريد أن تمنحهم ثلاثة مقاعد فقط.

حاليا، تدرس كلتا القائمتين ضم قائمة "عوتسماة يهوديت" اليمينية المتطرفة اليهما لاستخدامها كورقة مساومة بينهم. وكانت شاكيد اجتمعت مع رئيس القائمة ايتمار بن غفير عدة مرات، وفي "اليمين الجديد" يدرسون الاستعجال بتوحيد أحزاب اليمين وان يتحدوا مع "عوتسماه يهوديت" بأنفسهم.