موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن موعد إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2019 والتي ستقام في الفترة 11 _ 21 ديسمبر المقبل.

كما واوضح الاتحاد انه سيشارك نادي ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر فى النسخة المقبلة من مونديال الأندية بعدما توج بطلاً لنسخة 2019 من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

منح الفيفا في يونيو/حزيران الماضي قطر شرف استضافة نسختي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية، تمهيدا لاستضافتها أول مونديال في الشرق الأوسط عام 2022.

واكد الاتحاد أن "البطولة ستتضمن ثماني مباريات، وتحدد القرعة هوية طرفي الدور الثاني ونصف النهائي بمقر الفيفا في زيوريخ في 16 سبتمبر/أيلول المقبل".

ومن الجدير بالذكر ان هناك ثلاث اندية ضمنت مشاركتها حتى الان وهي: ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وهيانغان سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل أوقيانيا، وسينضم إليها أبطال أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.

وأضاف فيفا أنه سيتم الإعلان عن الملاعب المضيفة للبطولة وجداولها في الوقت المناسب.

كما قرر المجلس في مارس/آذار الماضي توسيع البطولة، لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدل الصيغة الحالية، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.

وقال ان النسختين المقبلتين ستكونان بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022، لأن توقيتيهما يتوافقان مع النسخة المقبلة من كأس العالم، مما يسمح للاختبار في ظل ظروف مناخية مماثلة.