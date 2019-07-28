تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2019

اعلنت قناه ناشونال جيوجرافيك عن تردد قناتها الجديد في ابو ظبي، وتعتبر هذه القناه وسيلة جيدة لكل من يهتم بتثقيف نفسه؛ وذلك عبر الافلام الوثائقية التي تعرضها على القناة.

أصبحت القناه من أهم وسائل كسب المعلومات للكثير من المتابعين الباحثين عن الوصول إلي مصدر للمعلومات يثقون به، فتقدم قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي مختلف أنواع الأفلام والبرامج الوثائقية وهوا ما يضعها في نصب اهتمام الكثير من المشاهدين بمختلف اهتماماتهم.

تعتبر قناة ناشونال جيوجرافيك ابو ظبي ثمرة إنتاج التعاون المشترك بين مؤسسه دبي للأعلام وبين قناة ناشونال جيوجرافيك العالمية، وقد نتج عن هذا التعاون خروج أهم القنوات الوثائقية في العالم العربي، تبث القناة جميع أفلامها بدون تشفير وبصورة مجانية .

كما وتهدف القناة إلى تنمية تفكير المشاهد العربي ومنحه الفرصة للتدبر والتفكير في العالم من حوله في شتى المجالات، يأتي ذلك عن طريق تقديم مجموعه من أذكى البرامج المواد الإعلامية التي تتيح له الفرصة الجيدة للتدبر واكتساب قدرات الله في خلقه، هذه الأهداف السامية وراء إنشاء القناة دفعت تردد قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي على نايل سات وعرب سات إلى ما حققه من نجاح مبهر في الفترة الحالية.

ويعود بدء بث قناة ناشيونال جيوجرافيك National Geographic، للمرة الأولي في بداية عام 1997، وما زلت مستمرة حاليآ، لتصبح من أهم وأشهر القنوات الفضائية في العالم.

ومن أهم برامج قناة ناشيونال جغرافيك

الحياة البرية:- الذي يوجد منه حتى الأن 6 أجزاء ويعد من أكثر الأفلام الوثائقية مبيعآ في العالم.

أحاجي التاريخ

إنشاءات عملاقة

تحقيقات الكوارث الجوية: الذي يعرض حوادث حقيقية حدثت بالفعل لتحطم طائرات، ويقوم مجموعة من الباحثين بتحليل السبب الرئيسي الذى أدي إلى وقوع الحادث.

اما عن تردد قناه ناشونال جيوجرافيك فهو كالتالي: