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تردد قناة mix hollywood 2019 "ميكس هوليود" الجديد

  • فلسطين اليوم
  • 00:12 - 28 يوليو 2019
تردد قناة mix hollywood 2019 "ميكس هوليود" الجديد 2019 تردد قناة mix hollywood 2019 "ميكس هوليود" الجديد 2019
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انطلقت قناة ميكس هوليود حديثا ولكن استطاعت أن تثبت ذاتها ونفسها وتحقق نجاحا باهرا وشهرة واسعة خلال فترة وجيزة، وهي أحدي القنوات الفضائية المجانية التي تبث على مدار ساعات اليوم دون توقف أو انقطاع أو تشفير؛ حيث يمكن الاستمتاع بما تقوم القناه ببثه على مدار 24 ساعة وبشكل مستمر مجانا.

تعرضت القناه إلى وقف مؤقت لها مما أثار الحزن وتسبب في إحداث ضجة كبيرة من قِبل متابعين القناة حتى عادت مرة ثانية لمتابعيها ، كما واوضحت بعض المصادر ان سبب توقف القناة يرجع إلى أمر تقني حيث يهتم العاملين بالقناة على تحسين جودة الصورة لتكون HD لتنقل صورة بجودة رائعة دون تشويش أو تغير في الألوان.

تردد قناة Hollywood Mix Channel ميكس هوليود يوليو 2019

القمر الصناعي  التردد    معدل الترميز    الاستقطاب      معامل تصحيح الخطأ
نايل سات   11488  27500       3/4               أفقي
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