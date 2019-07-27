"الضمان الاجتماعي" رابط المساعدة المقطوعة برقم بالسجل المدني 1440

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على انشاء برنامج مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي، كما يعمل هذا البرنامج على مساعدة الاسر السعودية ذات الدخل المنخفض؛ وذلك رفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، وكذلك الأسر أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، ومساعدة السعوديات المطلقات والأرامل، وكذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة.

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوفر في المتقدم للحصول على هذه المساعدات، ذلك ليصل الدعم للذي يستحقونه من المواطنين السعوديين ، كما انه بعد دراسة كاملة على المتقدمين فسيتم الاختيار دول التدخل من احد.

ومن شروط الحصول على مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي هي كالتالي:

تصرف المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين الذين يبلغ عمرهم 35 عاماً فأكثر. تصرف لأصحاب الجنسية السعودية، والمتزوجة من غير سعودي، أو زوجة السعودي الأجنبية. لكي يحصل المتقدم على المساعدات المقطوعة يجب أن لا يكون لديه سجلات تجارية. أن يكون دخل الأسرة المتقدمة للإعانات المقطوعة غير متجاوز الحد المانع للصرف. أن الهدف الرئيسي من إنشاء برنامج المساعدة المقطوعة، هو مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، والمطلقات والأرامل، وأصحاب معاش الضمان. يتم صرف الإعانات المقطوعة حسب أسبقية التقديم. أن أعلى قيمة للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. يتم حساب القيمة النقدية التي يحصل عليها المتقدمين للمساعدات المقطوعة بعد حساب عدد أفراد الأسرة، ودخلهم الشهري.

كما ويتم استعلام المستفيد عن المساعدات المقطوعة التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي عبر الدخول على رابط الاستعلام المخصص لها وادخال رقم السجل المدني ورقم الطلب ضمن البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي لوزارة العمل , كما ويمكن من خلال نفس الرابط ان يتم تحديث البيانات من وقت لآخر، مع لزوم ذكر الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة لكل من يرغب بالتقديم على المساعدة المقطوعة .

انتشرت الكثير من الشائعات بان هناك احتمالية صرف قريب من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ مبالغ المساعدات المالية المقطوعة لكل من قدم عليها بطلب ونال الاهليه بطلب سنة 1438 وسنة 1439، كما وترددت الكثير من التغريدات عبر موقع “تويتر” حول احتمالية عزم الوزارة بصرف المساعدات المالية المقطوعة مع حلول عيد الاضحى المبارك هذا العام , اي في شهر ذو الحجة 1440 هـ دون تحديد رسمي من قبل الوزارة .

لا يوجد حتى الان موعد محدد او رسمي تم اعلانه من قبل وزارة العمل، كما انها ماهي الا توقعات خاضعه للصواب او الخطأ رابط استعلام الضمان الاجتماعي “المساعدة المقطوعة” (من هنا) فور اعتمادها .