موجة سخرية على مواقع التواصل بعد الهزيمة المذلة لريال مدريد

بعد تعرضه لهزيمة مذلة جدًا أمام اتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 في مباراة ودية، ببطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم في أميركا، تعرض فريق ريال مدريد الاسباني إلى حملة سخرية كبيرة جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من جماهير غريمه التقليدي نادي برشلونة.

ليس السخرية فقط هي من طغت على مواقع التواصل، بل حالة الغضب الكبيرة التي اجتاحت أوساط جماهير ريال مدريد حول العالم، بعد تعرض فريقهم الذي يعتبر من الأقوى في العالم، لهزيمة مذلة ستبقى مسجلة في التاريخ إلى الأبد.

وشهد اللقاء -الذي أقيم مساء الجمعة في ملعب "ميت لايف" بمدينة نيوجيرسي الأميركية- تسجيل المهاجم البرتغالي الجديد لأتلتيكو جواو فيليكس أول أهدافه بألوان فريق العاصمة الإسبانية، في حين كانت لزميله دييغو كوستا حصة الأسد بأربعة أهداف، بينها "هاتريك" في الشوط الأول، قبل أن يطرد من أرض الملعب، مثله مثل لاعب الريال داني كارفاخال إثر اشتباك بينهما.

وقال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في تعليقه على المباراة: "لست قلقا (من الخسارة القاسية) لكن الأمر مؤلم، لا تلعب من أجل الخسارة، لكن لا يمكننا التطلع إلى الخلف، كانت مباراة سيئة، والآن علينا التركيز على ما لم يجرِ على ما يرام، والتأكد من ألا يتكرر".

وعلق النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي على الهزيمة قائلًا: " عيب كدة. الناس بتضحك في القهاوي اكتر من افلامي #ريال_مدريد_اتلتيكو_مدريد".

وكتب سعود الشمري ساخرًا: " خليك حنين يا سيميوني #ريال_مدريد_اتلتيكو_مدريد"، في إشارة لمدرب أتلتيكو مدريد الاسباني.

في الوقت الذي دافع فيه بعض أنصار "الملكي" عن فريقهم فعلق خالد في تغريدة له على موقع تويتر: " لهم الوديات ولنا البطولات"، في إشارة إلى أن ريال مدريد يحقق الألقاب يهزم الفرق في المباريات الكبيرة.













