اشتية: سيتم العمل على إقرار قانون يرفع سن زواج المرأة لـ 18 عاما

قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إنه "سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريبا، ورفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عاما"؛ وذلك لضمان النهوض بواقع المرأة الفلسطينية.

وأوضح اشتية، خلال استقبال وفدًا من منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، أنه "يتم العمل على نظام الكوتا الخاصة بالمرأة في المؤسسات السياسية والرسمية، لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار، وأن تكون جزءًا فاعلًا في النظام الفلسطيني".

وأكد اشتية أنه لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير عن الرأي، مشيرًا الى أن التعبير عن الرأي حق مقدس لكل مواطن.

وأضاف اشتية أن الحكومة كفلت للمواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم من خلال الانتقاد البناء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية أو عبر وسائل الاعلام وغيرها.