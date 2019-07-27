تنزيل العاب بنات طبخ ومكياج مجانا

تعتبر العاب البنات من أكثر الألعاب الجميلة التي تجذب الكثير إليها نظراً لنعومتها ورقتها، فهي ألعاب جميلة جداً وممتعة لأبعد الحدود وليست بحاجة لبذل مجهود كبير، فليست بحاجة إلا أن يكون هناك حس فني حتى يستطيع من يلعبها أن يختار الألوان المناسبة واللبس المناسب أيضاً، فلها دور هام جداً حيث تجعل الطفل يكتسب مهارات متعددة منها الاعتماد علي النفس في اختيار الألوان واللبس وكيفية اختيار أشياء متناسقة مع بعضها البعض، أما عن العاب بنات فتساعد الفتيات علي كسب معلومات منها حيث يمكنهم تعلم الطبخ منها والتعرف علي أدوات الطبخ أيضاً.



العاب بنات والعاب الميك آب والتلبيس و العاب طبخ فهي مناسبة للفتيات في مختلف الأعمار، وفي بعض الأحيان يلعبها الكبير قبل الصغير لأنها تتمتع بحس فني راقي بعيد عن الألعاب الغير مفيدة، أما عن العاب بنات تلبيس فهي عبارة عن ألعاب تحتوي علي الكثير من الملابس المختلفة وبتصاميم مختلفة أيضاً، فتُعلم الفتيات كيفية اختيار الملابس الملائمة لهم، فضلاً عن تعليمهم كيفية اختيار الملابس في مختلف الحفلات والمناسبات.



العاب بنات طبخ هي عبارة عن ألعاب تحتوي علي أدوات الطبخ والخضروات والأطعمة التي يمكن طبخها بشكل عام، وعند دخول الطفل عليها تعطيه عدة إرشادات للبدء في اللعب، وتنقسم إلي عدة مراحل، وأثناء كل مرحلة تظهر الإرشادات علي الشاشة أمام الطفل ويقوم بالاختيار حتى تنتهي اللعبة ويكون قد أتم عملية الطبخ، العاب بنات طبخ من أسهل الألعاب وأكثرها متعة على الإطلاق فهي مليئة بجو جميل ومفيد في نفس الوقت، لذلك تنصح الكثير من الأمهات عند سؤالهم بأي الألعاب تريدين أن يلعبها طفلك أو طفلتك يصرحون بأن العاب بنات تلبيس و الميك آب و العاب بنات هي الأفضل علي الإطلاق لأنها تُعلم الأطفال أشياء مفيدة، بعيداً عن الألعاب الأخرى التي لا تعلمهم شيئاً مفيدا.

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