رابط فحص صرف الخبز للمصطافين حتى 15 سبتمبر تموين الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش المتحدث الرسمي بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية شهدت إقبالا كبيرا من زوار الإسكندرية والمصطافين على منافذ البيع المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ الثابتة والمتنقلة، ولذلك كان عليها توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية المعروضة من اللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة والأرز والدقيق والسمن والبقالة الجافة والسلع المتنوعة بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

واوضح أنه لا يوجد نقص في السلع الغذائية، بالإضافة لفتح نظام صرف الخبز لزوار الإسكندرية من تاريخ 6 يوليو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، من قبل الوزارة.

وأكد أن سيكون هناك هدية لزوار الإسكندرية في عيدها القومي ، وهي تشغيل أول مركز خدمات تمويني مطور بمنطقة السيوف، يدار إلكترونيا.

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