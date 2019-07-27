السيرة الذاتية لرئيس بلدية غزة الجديد

توافقت نخب وشرائح مجتمعية من سكان مدينة غزة، على انتخاب الدكتور يحيي السراج، رئيسًا لبلدية غزة، خلفًا للمهندس نزار حجازي، خلال لقاء "البيت المفتوح" الذي نظمته البلدية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في مركز رشاد الشوا الثقافي غرب المدينة اليوم السبت.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الحكم المحلي إبراهيم رضوان، وأعضاء المجلس البلدي الحالي، ونخب مجتمعية، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء، وممثلو النقابات والاتحادات المختلفة، ولفيف من المخاتير ورجال الإصلاح والأعيان، ومسؤولون في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلين عن الشباب والمرأة.

السيرة الذاتية لـ د. يحيى رشدي السراج،

عضوية مؤسسات مهنية:

عضو نقابة المهندسين الفلسطينيين في قطاع غزة

عضو مجلس إدارة فرع غزة في نقابة المهندسين (1998 – 2007)

عضو سابق في هيئة مهندسي الطرق والمواصلات (IHT) في بريطانيا

عضو سابق في هيئة مهندسي المواصلات (ITE) في الولايات المتحدة

أدرج اسمه في سجل من هو الدولي عام 2002

عضو لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية

عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

المؤهلات الأساسية:

أستاذ مشارك في هندسة الطرق والمواصلات ويحمل درجة الدكتوراه من جامعة برادفور ، ودرجة الماجستير من جامعة ليدز البريطانية، ودرجة البكالوريوس من جامعة النجاح الوطنية.

وقد شغل سابقا منصب عميد الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة وهي كلية تقنية رائدة، كما شغل سابقا منصب نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشئون الإدارية، وهو استشاري معتمد وعضو مؤسس في المركز الاستشاري في الإدارة والهندسة، عمل رئيسا سابقا لقسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية.

لديه سجل خبرات في الأعمال الاستشارية لمدة تزيد عن 15 عاما في إدارة المشاريع وتقييم المؤسسات وهندسة المرور والدراسات البيئية.

عمل استشاريا في عدة مشاريع مع البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية و بكدار و مؤسسات دولية عديدة.

د. السراج لدية خبرة واسعة في مشاريع البنية التحتية وإدارة المشاريع، ساهم في تصميم و إدارة عدد من المشاريع المهمة في قطاع غزة. لديه خبرة جيدة في استخدام الحاسوب. ولديه قدرات قيادية و قدرات لبناء فرق العمل وإدارتها. كما ان لديه اهتماما في تمكين الشباب وتعزيز حقوق الإنسان.