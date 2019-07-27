أبو مرزوق: إعلان الرئيس عباس بحاجة إلى خطوات عملية نحو رص الصفوف

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن قرار وقف التعامل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال "خطوة تُعبر عن توجهات الشعب الفلسطيني الذي يسعى للحرية والاستقلال".

وأضاف أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم السبت: "إن إعلان الرئيس محمود عباس بحاجة إلى خطوات عملية نحو رص الصفوف لمواجهة المخاطر المحتملة بوحدة وطنية ومصالحة داخلية".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أعلن أول من أمس (الخميس)، عن وقف كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنه تقرر تشكيل لجنة بدءًا من الجمعة لدراسة كيفية تطبيق القرار.



وجاءت الخطوة الفلسطينية من قبل الرئيس عباس، بعد بضعة أيام من هدم سلطات الاحتلال مبانٍ سكنية فلسطينية في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة.

