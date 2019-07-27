اتفاق على إعادة تشكيل القائمة العربية المشتركة لخوض انتخابات الكنيست

اتفقت الأحزاب العربية في الأراضي المحتلة عام 48، اليوم السبت على إعادة تشكيل القائمة العربية المشتركة لخوض معركة الانتخابات داخل الكنيست الإسرائيلي والمقرر اجراؤها في السابع عشر من سبتمبر المقبل.

وستعقد الأحزاب العربية مؤتمراً صحفياً مساء اليوم لتعلن فيه عن نجاح إعادة تشكيل القائمة المشتركة لخوض الانتخابات بشكل موحد، وفقاً لما ذكرته قناة "مكان الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن الأحزاب العربية اتفقت على أن تكون رئاسة القائمة المشتركة لأيمن عودة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على أن يخلفه مطانس شحادة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، ومن ثم أحمد الطيبي من العربية للتغير، ومنصور عباس من القائمة العربية الموحدة.