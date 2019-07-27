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ريال مدريد يتخلى عن خدمات أحد لاعبيه لموسم واحد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:48 - 27 يوليو 2019
لاعبين ريال مدريد لاعبين ريال مدريد
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تخلى نادي ريال مدريد الإسباني، عن خدمات أحد لاعبه على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط وسيرسله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيلعب خيسوس فاييخو لصالح وولفرهامبتون، على سبيل الإعارة في الموسم الجديد وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاييخو لم يعد له أي مكان في حسابات زين الدين زيدان مدرب الميرنجي، خاصة بعد التعاقد مع إيدير ميليتاو.

يُشار إلى أن فاييخو سبق أن تمت إعارته مرتين إلى صفوف ريال سرقسطة الإسباني ثم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وشارك فاييخو في 12 مباراة فقط مع ريال مدريد في الموسم الماضي.

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