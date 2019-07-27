كحيل: ألية إعمار غزة لا تخدم إلا الاحتلال وآن الآوان للانسحاب منها

طالب رئيس اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل قيادة السلطة الفلسطينية بإدراج ألية اعمار غزة (GRM) ضمن الاتفاقيات التي تم وقف العمل بها مع الجانب الاسرائيلي.

وشدد كحيل أن الألية الدولية العقيمة اتضح ضررها البالغ بمصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحولت إلى وسيلة لتشديد الحصار الذي يهدف الى تقويض الاقتصاد الوطني، وإنهاك القطاع الخاص وتدمير قطاع الصناعات الانشائية.

وأكد كحيل أن القطاع الخاص شريك للقيادة الوطنية في كل قراراتها التي تواجه المخططات الرامية إلى النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة، وقد ترجم القطاع الخاص ومعه اتحاد المقاولين هذا التوجه برفض ورشة المنامة وصفقة القرن.

وقال كحيل أنه أن الأوان لانسحاب السلطة الفلسطينية من ألية اعادة اعمار غزة بعد فشلها الذريع واستخدامها السيئ لشرعنة الحصار على قطاع غزة.

ودعا كحيل السلطة الوطنية والحكومة إلى تشجيع الأمم المتحدة ودفعه إلى وقف العمل بهذه الألية المؤقتة التي تم التوافق عليها لمدة تجريبية لا تتجاوز ستة أشهر عام 2014 بعد عدوان 2014 .

وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي رداً على الحصار الإسرائيلي الخانق للسلطة واستمرارها في الجرائم ضد أبناء شعبنا.