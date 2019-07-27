موعد مونديال الأندية بقطر 2019 "الفيفا"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة عن موعد كأس العالم للأندية المقرر إقامته في قطر بين 11 و21 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واوضح الاتحاد الدولي أن موعد انطلاق وختام البطولة أكده مجلس الاتحاد الدولي الخميس، وأن "البطولة ستتضمن ثماني مباريات، وتحدد القرعة هوية طرفي الدور الثاني ونصف النهائي بمقر الفيفا في زيوريخ في 16 سبتمبر/أيلول المقبل".

كما واكد الاتحاد الدولي ان هناك ثلاثة أندية قد ضمنت مشاركتها حتى الآن، هي: ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وهيانغان سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل أوقيانيا، وسينضم إليها أبطال أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية.

وكان الفيفا منح في يونيو/حزيران الماضي قطر شرف استضافة نسختي 2019 و2020 بمشاركة سبعة أندية، تمهيدا لاستضافتها أول مونديال في الشرق الأوسط عام 2022.

وقال الاتحاد الدولي أن "ممثل قطر يتوقف على نتائج دوري أبطال آسيا؛ فإذا توّج فريق قطري سيتأهل مباشرة إلى الدور الثاني لكأس العالم للأندية قطر 2019، في حين يخوض وصيف بطل آسيا المباراة الافتتاحية ضد هيانغان سبورت. وإذا لم يتوج فريق قطري، يخوض السد بطل الدوري القطري المباراة الافتتاحية ضد هيانغان سبورت في 11 ديسمبر/كانون الأول".

كما ويخوض الفائز من المباراة الافتتاحية مع ممثلي آسيا وأفريقيا وكونكاكاف مباراتي الدور الثاني، والفائزان يتأهلان لمواجهة بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا في نصف النهائي.

وكان مجلس الفيفا قرر في مارس/آذار الماضي توسيع البطولة، لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدل الصيغة الحالية، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن الملاعب المضيفة للبطولة وجداولها في الوقت المناسب.

ومن الجدير بالذكر ان النسختين المقبلتين ستكونان بمثابة اختبارات قيمة للفترة التي تسبق مونديال 2022، لأن توقيتيهما يتوافقان مع النسخة المقبلة من كأس العالم، مما يسمح للاختبار في ظل ظروف مناخية مماثلة.